Mais um capítulo na crise: Pinhalnovense não vai comparecer a jogo

Equipa do Campeonato de Portugal não entrará em campo frente ao União de Montemor.

Ponto assente: o Pinhalnovense vai faltar ao jogo de domingo à tarde, com o União de Montemor (Série F do Campeonato de Portugal), tal como garantiu o treinador Ricardo Estrelado a O JOGO.

Como temos vindo a noticiar, a debandada no plantel deixou a equipa técnica com um número muito reduzido de jogadores, não estando de todo reunidas as condições para a partida se poder realizar. Ao que apurámos, o Montemor estaria na disposição de adiar o jogo, mas a FPF não autorizou, alegando que o Pinhalnovense tem atletas suficientes para comparecer. Só que muitos destes atletas estão já integrados em outras equipas, cansados de esperar pela cor do dinheiro, que, de resto, nunca apareceu, uma vez que a SAD, liderada por Leonardo Barros, desistiu do projeto. Está prevista para segunda feira uma derradeira reunião, convocada por António Sousa, o presidente do clube.