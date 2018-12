Uma sexta-feira de mercado em Alverca: eis o terceiro reforço num só dia

Alverca teve uma sexta-feira agitada no que respeita a reforços, com três caras novas anunciadas.

O Alverca teve uma sexta-feira agitada no que respeita a reforços, tendo anunciado três caras novas para o que resta da época, a última das quais o avançado Manuel Liz, de 29 anos. O jogador, que iniciou a temporada no Loures, da Série C do Campeonato de Portugal, ao serviço do qual realizou 12 jogos e apontou um golo, vinculou-se ao Alverca até ao final da temporada. Manuel Liz junta-se aos outros dois reforços anunciados também esta sexta-feira: o avançado brasileiro Erik Mendes e o guarda-redes iraniano ALireza, ex-Olímpico do Montijo.

O Alverca, último classificado da Série C, assinou com um grupo de investidores um acordo de cedência do controlo absoluto e exclusivo da futura Sociedade Desportiva, recentemente aprovada. A SAD será presidida pelo empresário brasileiro Ricardo Vicintin.