Pedro Miguel pediu a demissão e Oliveirense já decidiu

Direção da Oliveirense deu esta segunda-feira um voto de confiança ao treinador Pedro Miguel.

A direção da Oliveirense deu esta segunda-feira um voto de confiança a Pedro Miguel, depois de o treinador ter colocado o lugar à disposição, disse à Lusa o presidente do clube da II Liga.

No domingo, a equipa deslocou-se a casa do Farense onde perdeu por 5-0, somando a quarta derrota consecutiva para o campeonato e que deixa o emblema no penúltimo lugar da tabela, com mais um jogo do que o lanterna-vermelha, o Covilhã.

"[Pedro Miguel] não queria ser parte do problema. Eu ponderei, falei com a equipa técnica e os jogadores, e o que está decidido é manter a confiança total no plantel e equipa técnica, e será com este grupo que vamos dar a volta a esta situação passageira e temos que dar uma boa resposta já no próximo jogo", disso o presidente do clube, Horácio Bastos.

O dirigente revelou ainda que durante a reunião da manhã de hoje com os jogadores, estes prometeram "dar mais dentro do campo, nos treinos e nos jogos", ficando também assegurado o "compromisso de todos juntos dar a volta à situação". "Não precisamos de reforços, eles acham que conseguem inverter este ciclo e dar a volta com esta equipa. Mas poderá haver um ajuste ou outro", disse Horácio Bastos sobre a abertura do mercado de transferências.

Pedro Miguel tem vínculo com a Oliveirense até ao final da temporada e vai tentar inverter a tendência da equipa, que em 15 jogos soma sete derrotas, seis empates e apenas duas vitórias, numa altura em que prepara a próxima jornada, em casa, contra o Penafiel, no domingo.