Francisco Chaló já tem substituto no comando técnico do Trofense

Sérgio Machado, ex-Sanjoanense, já orienta o treino desta quarta-feira.

Sérgio Machado, que deixou a Sanjoanense no final da época passada, é o substituto de Francisco Chaló no comando técnico do Trofense. O treinador de 41 anos já orienta a sessão de trabalho agendada para esta quarta-feira.

Com passagens também por Esmoriz e Rio Tinto, Sérgio Machado tem a missão de garantir a permanência do clube da Trofa na Liga SABSEG, quando faltam quatro jornadas para o fim do campeonato. O Trofense está no penúltimo lugar, com 29 pontos, a um do Varzim, precisamente o adversário na ronda que se segue, numa partida agendada para segunda-feira (15h30).

Depois de uma entrada fulgurante com três vitórias consecutivas, Francisco Chaló, que rendeu Rui Duarte em novembro, só voltou a triunfar em 28 de janeiro na receção ao Benfica B, a última vitória dos homens da Trofa, que somou a terceira derrota seguida no sábado, na visita ao adversário direto Académico de Viseu (2-1).