Igor Julião: central do Vizela é o preferido dos professores portugueses

Classe profissional vai estar em luta no Vizela-Famalicão

Igor Julião, do Vizela, é por estes dias um dos futebolistas do campeonato nacional com maior número de admiradores entre os professores portugueses. Isto porque, em janeiro passado, o central de 28 anos manifestou a sua solidariedade para com a luta deste grupo de profissionais, o que muito sensibilizou a classe.

A ponto de um grupo de professores do ensino público estar a organizar uma iniciativa que visa a comparência em massa no Vizela-Famalicão do próximo dia 13 deste mês, a realizar em Caldas de Vizela.

"Deixo aqui o meu apelo aos professores deste país para que estejam presentes nesse jogo", expressa João Francisco Silva, um dos 13 professores que compõem a Missão Escola Pública, grupo apartidário formado em dezembro de 2022 com o objetivo de defender o carácter público do ensino.

Em janeiro passado, no dia em que marcou um golo ao Rio Ave, Igor Julião tinha publicamente alertado a população para a luta dos professores pelos seus direitos.

"Esta semana o Vizela visitou onze escolas e quero mandar aqui uma mensagem para os professores. Todos os dias de manhã vemos os professores a lutar pelos direitos deles e, como jogador de futebol, uso este espaço para dizer que estamos com eles. Esperamos que eles consigam os direitos deles", afirmou então o brasileiro.