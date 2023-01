Dénis Duarte volta ao futebol português e a uma casa que bem conhece

Defesa-central foi contratado pelo V. Guimarães. Vai jogar pela equipa B, na Liga 3.

O Vitória de Guimarães anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Dénis Duarte, defesa-central de 28 anos. O português vai atuar na Liga 3, ao serviço da equipa B dos vitorianos.

Dénis Duarte estava sem clube depois de uma aventura no Tom Tomsk, da Rússia, em 2021/22. Antes passou por Torreense, Penafiel e Dínamo Brest.

Mas entre 2015 e 2018, Dénis Duarte vestiu as cores dos conquistadores, tendo mesmo feito a estreia pela equipa principal na temporada 2017/18.

"Fiquei contente e orgulhoso por poder voltar a vestir esta camisola. Espero conseguir ajudar com a minha experiência e o meu percurso. O facto de ter percorrido outros países, diferentes campeonatos, pode também ser útil neste projeto. A verdade é que aqui sinto-me em casa", apontou.

"Ainda não estou a cem por cento mas tenho-me sentido bem. Não tenho ainda o ritmo que se exige, mas em breve poderei ajudar a equipa nos jogos", admitiu o central.

"É verdade que marquei alguns golos aqui no Vitória, a maioria de bola parada, penáltis e livres, mas eu quero mesmo é ajudar a equipa a sofrer menos golos. Estou extremamente motivado para isso e para ajudar a equipa B a ter sucesso desportivo. Vi alguns jogos e percebi que os resultados não coincidem com as exibições. Que neste novo ano a sorte nos acompanhe", finalizou, em declarações aos canais oficiais do clube.