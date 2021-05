Caso Marega: V. Guimarães punido com três jogos à porta fechada e uma multa

Em causa os insultos racistas ocorridos no encontro com o FC Porto da passada temporada, a 16 de fevereiro de 2020.

O Conselho de Disciplina da FPF puniu esta terça-feira o V. Guimarães com três jogos à porta fechada e ainda uma multa de multa de 53.550 euros pelo chamado "caso Marega". Em causa o comportamento do público no encontro com o FC Porto, realizado no dia 16 de fevereiro de 2020, no Minho, no qual o avançado maliano foi alvo de insultos racistas.

Mais de um ano depois, a conclusão de um dos mais mediáticos casos do futebol português, ainda correspondente à época anterior. Entretanto, o JOGO apurou que o processo disciplinar levantado pelo órgão federativo fora enviado no dia 18 de fevereiro de 2020 para a Comissão de Instrutores, tendo a instrução do mesmo terminado apenas a 26 de março de 2021.

Já em outubro do ano passado, o clube minhoto tinha sido punido com três jogos à porta fechada pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), na sequência de um processo levantado por este organismo do Estado.

Recordando o caso: por volta dos 70 minutos do jogo da temporada passada, pouco depois de ter marcado o golo da vitória azul e branca, Marega, que já alinhou nos vimaranenses, pediu para ser substituído e acabou mesmo por abandonar o relvado, agastado com cânticos de natureza racista que lhe estavam a ser dirigidos por adeptos do V. Guimarães, com sons a imitar macacos.

O caso também originou uma investigação da Polícia de Segurança Pública (PSP) às câmaras da videovigilância do estádio vimaranense, com a colaboração do Vitória, de forma a serem identificados os eventuais autores dos insultos racistas e um processo-crime do Ministério Público (MP) "por atos de discriminação racial".