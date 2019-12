Varandas: "São escumalha e querem que o Sporting perca sempre"

Presidente do Sporting comentou os gritos com que o plantel foi recebido na chegada a Ponta Delgada

Chegada do plantel com gritos "Alcochete sempre!": "Infelizmente ontem tivemos um episódio muito grave. Mais do que grave, chocante. Chocante, porque as pessoas que fizeram aquilo têm um nome. Bem sei que neste país há muito medo de chamar as coisas pelo nome. As pessoas que ontem fizeram aquilo são uma escumalha. Uma escumalha que não tem mais lugar no Sporting. Uma escumalha que só quer duas coisas: que o Sporting perca sempre e que o tempo volte para trás".

Problema não é exclusivo do Sporting: "Mas há coisas que também me desiludem. Tenho a certeza que se um de vocês for para um lugar público ofender, incitar à violência, incitar ao ódio, isso é um crime público. E não é por uns cobardes agirem em grupo e andarem encapuzados que podem estar acima da lei. Não podem. Este não é um problema exclusivo do Sporting, é um problema também da sociedade portuguesa. Se o Sporting tiver de enfrentar esta batalha sozinho, assim o fará, e vai fazê-lo. Mas quero deixar uma garantia a todos os sócios. O Sporting jamais se ajoelhará a esta escumalha. Nunca mais. Jamais, porque esse tempo não volta mais".