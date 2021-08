Rúben Amorim fala da hipótese de Slimani e da chegada de João Virgínia

Declarações de Rúben Amorim durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo deste sábado do Sporting frente ao Belenenses.

João Virgínia: "O João Virgínia é um excelente guarda-redes, ainda não é guarda-redes do Sporting. É um excelente guarda-redes jovem, com muito futuro. Não posso dizer mais do que isso."

João Virgínia para colmatar saída de Luís Maximiano: "Não vou comentar. É um guarda-redes jovem com muita qualidade. O André [Paulo] veio para ser o terceiro guarda-redes. O (Callai) é um grande talento, mas ainda tem 16 anos. A posição de guarda-redes é uma posição de grande pressão. O Max saiu para o Granada. Vamos ver o que acontece."

Rumores de mercado: "Há rumores do Jovane, Palhinha, Matheus, do Pote... não temos certezas de nada. É dia a dia. Não vale a pena sofrer por antecipação."

Slimani: "Vamos ficar com dois avançados, Paulinho e Tiago Tomás, e em caso de emergência temos jogadores que poderão passar por lá. Sei que os adeptos gostam muito do Slimani, mas esta é a nossa ideia e passa por aí."

Regresso do Slimani: "Voltar? Sim, vamos ver. Eu quero, mas... Para mim o Sporting tem uma equipa muito boa, um grande treinador. Fiquei muito feliz por terem ganho o campeonato no ano passado. Vejo 50 por cento dos jogos do Sporting. O Sporting vai ficar no meu coração para sempre, o Sporting é a minha casa".