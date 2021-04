Rúben Amorim: "Expulsem-me por palavrões, mas o 'conseguiste o que querias' é falso"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, protesta com a equipa de arbitragem do jogo com o Famalicão

Treinador do Sporting comentou a expulsão no jogo com o Famalicão e anunciou que a sua defesa está a ser elaborada. Amorim foi punido com uma multa superior a seis mil euros e com 15 dias de suspensão.

Expulsão no Sporting-Famalicão e castigo de 15 dias: "Vou falar sobre isso de uma vez, para não me prejudicar mais. Fui expulso por afirmações que não são verdade, vou meter isso na minha defesa. Se posso ser expulso por palavrões, expulsem-me por palavrões, mas o que está a seguir [no relatório do árbitro] é falso. O 'conseguiste o quer querias' [que terá dito ao árbitro assistente Nuno Manso] é falso. Vamos pôr isso na minha defesa, é a última vez que falo sobre isso, caso contrário qualquer dia ainda sou despedido do Sporting e não me querem noutro lado porque estou sempre castigado."

Sente-se vítima de perseguição? "Não, não. Não vou falar sobre isso. Foi a última vez que falei desse assunto porque o grande prejudicado sou eu. Não vou falar mais sobre isso."