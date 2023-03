Pedro Gonçalves vai participar em programa da SIC na noite deste domingo

O "Vale Tudo" deste domingo vai contar com a participação de Pedro Gonçalves, jogador do Sporting.

Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC, anunciou que Pedro Gonçalves vai ser o convidado especial do programa "Vale Tudo" na noite deste domingo.

"Craque Pote hoje no 'Vale Tudo'! Vai ser de se lhe tirar o chapéu!" escreveu Daniel Oliveira nas redes sociais, juntando uma imagem do lance em que Pote marcou o golo do meio-campo ao Arsenal.

Apresentado por João Manzarra, o "Vale Tudo" é um programa de humor que consiste na realização de várias atividades temáticas e jogos, sendo o mais conhecido o "Cenário Inclinado", um momento em que os participantes têm de improvisar uma cena, mas num palco com uma inclinação de 22,5 graus, o que proporciona quedas frequentes e dificuldades na locomoção aos "atores" que participam na "peça".