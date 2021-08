Pedro Gonçalves assustou com publicação, mas já descansou adeptos do Sporting

Pedro Gonçalves publicou um story no Instagram em que mostrava o seu lugar no balneário "vazio", o que levou alguns adeptos do Sporting a pensar que seria uma mensagem de despedida. "Foi só para mostrar o nosso troféu. E o meu lugar top", esclareceu de seguida.

Pedro Gonçalves assustou alguns adeptos do Sporting esta quinta-feira, mas entretanto já descanso o universo leonino. Com um story no Instagram, o jogador dos leões mostrou o seu lugar no balneário "vazio", apenas com a miniatura da Supertaça conquistada recentemente. A fotografia deixou alguns em sobressalto, que suspeitaram que poderia tratar-se de uma mensagem de despedida.

Mais tarde, no Twitter, Pote explicou que apenas que não era esse o cenário. "Foi só para mostrar o nosso troféu. E o meu lugar top", escreveu.