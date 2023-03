Pedro Gonçalves assustou em Portimão, mas está apto para o Arsenal

Pedro Gonçalves deixou o jogo de Portimão com queixas

Médio saiu com queixas num joelho, mas deverá jogar diante do Arsenal, na quinta-feira.



Pedro Gonçalves saiu com muitas queixas no joelho esquerdo e esteve nitidamente limitado nos minutos finais da partida em Portimão anteontem. Mas, ao que O JOGO apurou, estará apto para o jogo de quinta-feira, diante do Arsenal.

O camisola 28 fez trabalho de recuperação ontem, domingo, em Alcochete, tal como os restantes titulares do encontro de sábado e terá algumas precauções nos próximos dias. Nada que seja, para já, impeditivo de entrar diante dos gunners, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. A sessão só não contou com Daniel Bragança, médio ausente desde julho.

Frente ao Portimonense, Pote atirou à baliza oito vezes, o máximo da temporada do jogador. O maior registo tinha sido frente ao Casa Pia, em outubro, num jogo que os leões venceram por 3-1. Em Portimão, o camisola 28 acertou quatro vezes na baliza, mas não celebrou qualquer golo, desperdiçando, até, uma grande penalidade. Ainda assim, foi dos mais desequilibradores do ataque, logrando a assistência para o golo decisivo de Paulinho. O camisola 28 leva 16 golos na temporada e oito passes para golo. Participou diretamente em 24 tentos dos leões.