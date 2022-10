O comentário de Varandas sobre Amorim antes da partida para Londres

Presidente do Sporting vincou que o clube está satisfeito com o trabalho do treinador.

Frederico Varandas chefiou a comitiva do Sporting que ao início da tarde desta terça-feira viajou para Londres e vincou, num breve contacto com os jornalistas, que está agradado com o trabalho desenvolvido por Rúben Amorim no clube.

"Tem contrato até 2024 e não podíamos estar mais satisfeitos e orgulhosos", declarou o presidente leonino antes de se dirigir para a zona de embarque.

O Sporting, recorde-se, teM enfrentado esta época algumas dificuldades, sendo a maior prova disso a eliminação na Taça de Portugal, aos pés do Varzim, da Liga 3. No campeonato ocupa o quarto posto, a nove pontos do líder Benfica.

O jogo com o Tottenham, da quinta jornada da fase de grupos da Champions, tem início às 20h00 de quarta-feira.