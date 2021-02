Notícia em Inglaterra: Arsenal quer reforçar-se no Sporting e revelam valores

Gunners encantados com Tiago Tomás, de acordo com a imprensa britânica.

Tiago Tomás é esta sexta-feira notícia na imprensa inglesa. O jovem avançado do Sporting é, segundo o jornal The Sun, um alvo do Arsenal para a próxima temporada, com a publicação a referir alguns detalhes sobre a possível operação.

A notícia menciona que Edu Gaspar, diretor técnico dos gunners, tem mantido contactos com Hugo Viana, diretor desportivo dos leões, no sentido de alinhavar uma transferência na próxima janela de mercado.

O The Sun vinca que Edu e Arteta, treinador da equipa londrina, ficaram impressionados com as exibições do jovem avançado, com especial destaque para o recente dérbi com o Benfica, no qual Tiago Tomás foi titular e deu que fazer a uma dupla bem conhecida da Premier League: Otamendi e Vertonghen.

O jogador de 18 anos tem contrato até 2025 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, embora seja referido que um eventual negócio poderá ser feito por um montante a rondar os 23 milhões.

Tiago Tomás leva, esta época, cinco golos marcados em 25 jogos de leão ao peito.