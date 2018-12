Wendel admite conversa com Flamengo, aborda lesão e garante: "Voltarei melhor"

Brasileiro lesionou-se no dia 9 de dezembro, frente ao Aves,

Wendel começou a ganhar espaço no Sporting apenas com a chegada do holandês Marcel Keizer ao comando técnico, não tendo sido opção regular do ex-treinador José Peseiro. No entanto, lesionou-se no joelho no passado dia 9 de dezembro, frente ao Aves, em jogo da 12.ª jornada do campeonato.

Antes disso, muito se falou sobre o seu descontentamento e uma possível saída do emblema verde e branco. Um dos clubes interessados nos serviços do médio foi o Flamengo, que até chegou a reunir-se com representantes do jogador, como confirma agora o próprio.

"Houve uma conversa. Depois vieram as eleições [no Flamengo] e não houve avanços, por enquanto. Fico honrado, sem dúvida", admitiu o brasileiro ao Globo Esporte.

O Flamengo é agora orientado Abel Braga, técnico com o qual teve problemas ainda ao serviço do Fluminense.

"Todos sabem que tive um problema com Abel [Braga]. Mas, da minha parte, já está superado. Amadureci e aprendi muito com ele. E respeito-o muito", continuou.

Já sobre a lesão (entorse do joelho esquerdo com lesão parcial do ligamento colateral interno), que apareceu no momento em que começava a ter mais influência nos "leões", Wendel mostrou-se bastante desiludido, mas deixou uma promessa.

"Fiquei triste. A lesão veio no meu melhor momento em Portugal. Mas tudo tem o seu tempo. Voltarei ainda melhor", concluiu.