Sporting aposta em regresso para dar central que Keizer quer

Sabe que o central é um dos alvos da SAD para reforçar o eixo, mas negócio afigura-se difícil

Determinada a contratar um central que possa ser uma "sombra" para Mathieu e Coates, a SAD tem observado um lote considerável de defesas, no qual se inclui Tiago Ilori. De acordo com o que O JOGO apurou, o central do Reading encaixa no perfil traçado por Marcel Keizer - veloz, com bom poder de antecipação e dotado de qualidade técnica -, mas a sua eventual contratação por parte dos leões afigura-se difícil.

O primeiro entrave é o próprio... Reading, que numa altura em que tenta fugir dos últimos lugares não estará disposto a deixar sair um titular indiscutível, como deixou claro o técnico José Gomes, após a vitória do último sábado sobre o Nottingham (2-0). "Um bom jogador atrai bons clubes, mas ele está muito focado no Reading. É isso que tenho sentido desde que aqui cheguei", afirmou o técnico português.

A velocidade e o poder de antecipação do jogador encaixam como uma luva no perfil traçado por Marcel Keizer. Convencer o atleta a trocar titularidade pela sombra de Mathieu e Coates também é desafio

Outro desafio que os leões têm de superar passa por convencer Ilori a abandonar um estatuto de titular indiscutível, algo que aos 25 anos foi raro na sua carreira, para rumar a Alvalade e ser suplente de Coates e Mathieu, que têm o estatuto de indiscutíveis para Marcel Keizer.

Face às dificuldades que tem encontrado para resgatar o jogador formado no Sporting, que chegou a disputar 14 jogos pela equipa principal, a Direção verde e branca está tentada a virar-se para outros alvos que possam vir a desempenhar o papel de terceiro central, que até ao momento tem sido de André Pinto.