Espanhóis colocam Bas Dost na lista do Real Madrid

O diário "AS" avança que os merengues estão à procura de uma solução de urgência para reforçar o ataque em janeiro. Holandês "concorre" com Icardi, Werner, Piatek e Llorente

Determinado a terminar com a crise de golos originada pela saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus, o Real Madrid vai atacar o mercado de janeiro em busca de um avançado e Dost pode ser uma das soluções para "morder" os calcanhares de Benzema, Bale e Mariano Díaz, cujo rendimento está bem aquém das expectativas. De acordo com notícia avançada pelo diário "AS", o avançado leonino integra uma lista restrita de alvos dos merengues para janeiro ao lado de Mauro Icardi (Inter), Timo Werner (Leipzig), Krzysztof Piatek (Génova) e Fernando Llorente (Tottenham).

De acordo com a mesma fonte, o Real Madrid tem seguido com atenção as exibições do avançado do Sporting e os números que este regista na presente temporada - 16 golos em 15 jogos - terão aguçado ainda mais o interesse da Direção do campeão europeu, que vê em Dost um jogador experiente e preparado para evitar "ondas", caso seja submetido a um papel mais secundário do que aquele que desempenha no Sporting. O mesmo jornal também recorda a invasão à Academia e consequente rescisão do internacional holandês - que acabou resgatado pela Comissão de Gestão liderada por Sousa Cintra - como um fator que poderá levá-lo a aceitar uma mudança de ares.

Face ao elevado valor de mercado de Icardi, o alvo preferencial de Florentino Pérez que tem o preço fixado pelo Inter em 100 milhões de euros, Dost é incluído num "pacote" de soluções mais económicas ao lado da jovem promessa Piatek ou de Llorente, que não tem feito parte dos planos de Mauricio Pochettino no Tottenham. No entanto, e mesmo num cenário onde a SAD leonina procura vender para atacar o mercado, afigura-se difícil que esta aceite negociar Dost por um valor inferior aos 60 milhões de euros da cláusula de rescisão do avançado, tendo em conta a influência que este tem na manobra da equipa comandada por Marcel Keizer.