"Em princípio o Ozil nem sequer vai jogar amanhã"

José Peseiro lembrou falou ainda do contra-ataque do Arsenal e do terceiro golo da equipa frente ao Leicester.

Quebrar o ciclo de 10 jogos do Arsenal a vencer: "Vencer amanhã tem mais mérito ainda. Não é por vencer dez jogos que nos tira essa ambição e vontade de vencer o Arsenal. Sabemos que são equipas muito dinâmicas, uma equipa muito boa em jogo interior e exterior. Temos de estar muito assertivos em termos defensivos, empenhados, jogar em transição quando é necessário, mas ter iniciativa. É bom defendermos bem, mas também é importante termos iniciativa porque temos qualidade para isso".

Constituição do plantel e tolerância dos adeptos para com a equipa: "Nós temos o plantel face a todos os condicionalismos que aconteceram neste grupo que construimos. Já apontei isso várias vezes. Amanhã quero vencer e fazer um bom jogo e contamos com o apoio dos nossos adeptos".

Terceiro golo do Arsenal frente ao Leicester: "Não quero ver um golo do Arsenal na minha baliza. Quem fez aquele passe foi o Ozil, mas em princípio não vai jogar amanhã, acho eu. É uma equipa que tem condições para fazer aquilo. Tem jogadores com muita magia e qualidade, temos de admitir".

Desafios para reconstruir o clube: "É um desafio importante, fantástico, que estou a viver. Com as dificuldades que estamos a ter e que se apresentaram, mas com os desafios de querermos vencer. As dificuldades é algo que tínhamos noção, mas para mim foi um desafio e, no fundo, depois daquilo que se passou era importante os jogadores criarem laços de união".

O que fez para unir o grupo: "Muita conversa individual, coletica, ouvindo os jogadores, ouvindo o que os preocupava, ouvindo o que mais os tinha marcado nos últimos tempos, tentando, com a administração, subir os níveis de confiança. Esperando pelos jogadores que tinham rescindido os contratos, criando laços de união. Foi feito por mim, pelos meus adjuntos, pela estrutura, por pessoas que tinham passado por aquilo, que eu não passei. Os jogadores têm dado provas até agora de profunda aglutinação, união e responsabilidade.Quando dizem que os meus jogadores não correm e foi o jogo em que correram mais. Tenho os dados que comprovam isso. Podemos não ter os mesmos recursos do que o Benfica e o FC Porto, mas temos uma equipa capaz de lutar com ele e disputrar todos os títulos em Portugal e passar a fase de grupos da Liga Europa".