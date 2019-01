Cedência de Rafael Camacho ao Sporting caiu e o motivo dá pelo nome de Klopp

Leões já tinha a cedência do jovem jogador acertada, mas o técnico alemão colocou travão ao negócio.

A cedência por empréstimo de Rafael Camacho ao Sporting está seriamente comprometida e, segundo O JOGO apurou, tal possibilidade nem deverá acontecer, depois de o técnico alemão do Liverpool, Jurgen Klopp, ter recusado a saída do atleta de 18 anos. Os dirigentes leoninos já tinham chegado a uma plataforma de entendimento com os homólogos do Liverpool, ao ponto de em Alvalade o acordo ser encarado como iminente. Na quarta-feira, porém, numa reunião entre Rafael Camacho e o seu técnico, este fez valer a importância de continuar no emblema inglês - tendo mesmo sido titular no último compromisso oficial, frente ao Wolverhampton, para a Taça de Inglaterra -, levando a que o acordo entre os clubes ficasse praticamente inviabilizado.

O Sporting, recorde-se, requisitou a cedência do extremo, que tem sido adaptado a lateral-direito por Klopp, por uma temporada e meia, algo que dependia da renovação do atual contrato do jogador de 18 anos com o Liverpool. Rafael Camacho tem contrato até ao final da temporada 2019/20 e tem vindo a debater o prolongamento do mesmo, condição essencial para que o negócio fosse viabilizado. O Sporting, diga-se, ficaria com o atleta depois de este renovar o vínculo laboral, mas no princípio de acordo entre os dois emblemas ficou igualmente fixada uma cláusula de opção de compra de 15 milhões de euros.

No entanto, as expectativas leoninas acabaram por sair goradas e, ainda que não seja dado como oficialmente descartada a possibilidade de um acordo entre as partes envolvidas, a verdade é que as hipóteses são diminutas. Rafael Camacho, relembre-se, representou o Sporting até ao escalão de iniciados, altura em que se mudou para o Manchester City. Ainda representou o Real Massamá por empréstimo, transferindo-se em 2016/17 para o Liverpool. Os desempenhos nos juniores e, mais tarde, na equipa de sub-23, valeram-lhe a chamada à equipa principal, tendo mesmo feito a última pré-temporada às ordens de Jurgen Klopp nos Estados Unidos.