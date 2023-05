"Hoje e Sempre Sporting" quer que novas remunerações da SAD sejam discutidas em AG do clube

Movimento emitiu comunicado esta segunda-feira

O Movimento Hoje e Sempre Sporting quer que as novas remunerações órgãos sociais da SAD sejam discutidas em Assembleia Geral do clube.

O grupo de sócios, em comunicado, considera que as novas remunerações não devem passar apenas por um "círculo restrito de acionistas, como são as AGs da Sporting Futebol SAD".

"Apelamos a que prevaleça o bom senso, sempre em defesa dos superiores interesses do Sporting Clube de Portugal, pelo que a proposta a ser colocada a votação na AG da Sporting Futebol SAD seja retirada e, consequentemente, seja remetida previamente para apresentação, discussão e votação na data da próxima AG ordinária do Sporting Clube de Portugal (para aprovação do Orçamento do clube 2023/2024), que deverá ser realizada obrigatoriamente até final do próximo mês de Junho", pode ler-se no comunicado.

Leia o comunicado na íntegra:

"Como é do conhecimento da generalidade dos associados do Sporting Clube de Portugal, está agendada para a próxima terça-feira, 16 de maio, uma assembleia geral de acionistas da Sporting Futebol SAD, a qual tem, como ponto único da Ordem de Trabalhos, uma proposta de alteração da política de remunerações fixas dos Orgãos Sociais.

Seria expectável a apresentação, discussão e votação de uma proposta referente às remunerações variáveis, assente em objetivos claros e mensuráveis, mas sempre em defesa dos superiores interesses do Sporting Clube de Portugal (acionista maioritário da Sporting Futebol SAD), até porque existe um histórico, na sociedade, em que as remuneração variáveis dos Administradores Executivos da Sporting Futebol SAD estão relacionadas, em termos de percentagem e consequentemente de valor, com a remuneração fixa dos mesmos, mediante a obtenção de determinados objetivos e em função de elementos ponderadores, pelo que a politica remuneratória (que englobe ambas as remunerações) deverá ser pensada e analisada de forma integrada.

Mais, pelo facto de o Sporting Clube de Portugal ser detentor da maioria do capital social da Sporting Futebol SAD (cumulativamente, por via direta e indireta, através da Sporting SGPS, detida pelo clube), é sabido que toda e qualquer proposta apresentada será sempre aprovada pela maioria representativa das ações detidas pelo clube e pela SGPS.

Neste sentido, e pelo facto de vários elementos do Movimento Hoje e Sempre Sporting serem, além de sócios do Sporting Clube de Portugal, também acionistas da Sporting Futebol SAD, é nosso entendimento que este tema é de toda a importância para o Universo Sportinguista, devendo ser apresentado, discutido e votado em Assembleia Geral do Clube e não apenas num círculo restrito de acionistas, como são as AGs da Sporting Futebol SAD.

Desta forma, apelamos a que prevaleça o bom senso, sempre em defesa dos superiores interesses do Sporting Clube de Portugal, pelo que a proposta a ser colocada a votação na AG da Sporting Futebol SAD seja retirada e, consequentemente, seja remetida previamente para apresentação, discussão e votação na data da próxima AG ordinária do Sporting Clube de Portugal (para aprovação do Orçamento do clube 2023/2024), que deverá ser realizada obrigatoriamente até final do próximo mês de Junho."