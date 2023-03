Clube inglês "tem observado Pote" e há a possibilidade de "avançar com proposta no verão"

Pontapé do meio da rua, que é o melhor golo da semana da Liga Europa, encantou londrinos. Nuno Santos, que marcara de letra ao Boavista, até brincou com a candidatura ao Puskás por parte de Pedro Gonçalves. Perdas de bola, sabe O JOGO, foram assinaladas por Rúben Amorim.

Pedro Gonçalves marcou um tento quase do meio-campo e venceu o prémio de golo da semana na Liga Europa. Esse momento de inspiração frente ao Arsenal, e também dada a proximidade geográfica, reforçou a atenção dada ao camisola 28. Na sexta-feira, o "BirminghamLive" escreveu que o clube londrino "tem observado o jogador nas últimas semanas" e que há a possibilidade de "avançar para uma proposta no verão", lembrando, porém, a cláusula de rescisão elevada, cifrada nos 80 milhões de euros. O interesse é antigo, até se recordando que o jogador dava mostras de se poder tornar um elemento importante quando rumou ao Wolverhampton.

O lance mais vistoso da segunda mão dos oitavos de final empolgou a equipa para seguir em frente e foi elogiado em toda a Europa. "Alucinante o golo de Pote", escreveu o diário "Marca". "Um golo para a história", analisou o portal "Goal". "Tiro de outro mundo", escreveu a "FoxSports".

Os colegas vincaram o talento do criativo nas redes sociais. "Inacreditável", elogiou André Paulo, enquanto Essugo escreveu apenas "Meu Deus." Nuno Santos, que marcara de letra contra o Boavista, teve fair-play para reconhecer que o lance de Pote pode ser uma ameaça à maior distinção de melhor golo do ano. "Puskás", anotou o canhoto.

"Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Três mil e os que estavam em casa a apoiar, obrigado", escreveu no Instagram o camisola 28, citando Fernando Pessoa na hora de avaliar o encontro em Londres.

Certo é que Amorim, sabe O JOGO, apontou aspetos que Pote deve melhorar, no caso as perdas de bola (12). As nove recuperações, noutro sentido, foram valorizadas.