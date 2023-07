A mensagem de Fatawu: "As pessoas têm falado do que não sabem"

Internacional ganês trabalha à parte na Academia e não parece entrar nas contas de Rúben Amorim para a nova temporada

Enquanto continua a trabalhar à parte na Academia de Alcochete, Fatawu utilizou as suas redes sociais para passar uma mensagem. Apesar de não entrar nas contas de Amorim e de estar longe do plantel principal, o ganês está feliz em Alvalade.

"As pessoas têm falado do que não sabem. Estou feliz aqui", escreveu, no seu Instagram.

Conforme O JOGO já noticiou, Fatawu Issahaku fez saber que pretendia garantias de ter mais tempo de jogo na equipa principal. Uma exigência que Amorim não terá aceitado. Deste modo, sendo um jogador que, até pelo passado na seleção, está no radar de vários emblemas, o Sporting aguardará por propostas para tomar uma decisão.

Na época transata, recorde-se, Fatawu jogou por três equipas diferentes do Sporting. Teve minutos na Youth League com os juniores, ajudou a equipa B e ainda realizou um total de 12 partidas sob as ordens de Rúben Amorim.