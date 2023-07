Xavi Hernández e o futuro de Nico González: "Vai voltar..."

Treinador do Barcelona garante que o médio vai começar a pré-temporada no Barcelona

Nico González, médio do Barcelona que na última temporada esteve cedido ao Valência, é um dos alvos do FC Porto neste mercado de transferências. Após muitas notícias e rumores sobre o futuro do jogador, Xavi Hernández foi questionado sobre o tema, em conferência de Imprensa, garantindo que vai começar a pré-temporada no emblema blaugrana.

"Nico González vai voltar, vai começar a pré-temporada connosco e depois decidiremos. A pré-época é uma etapa importante para os jogadores se mostrarem e para o treinador decidir", afirmou o treinador, que também falou sobre o momento do clube e da equipa.

"Estamos numa situação complicada. Dizem-me que falo mais de futebol do que de dinheiro, mas não temos o privilégio de ir buscar este ou aquele. Por isso não posso avançar com nomes [de jogadores que interessam]. Sou o primeiro a olhar para 'baixo', na formação. Não tenho problemas nem com a idade nem com nomes. Ainda faltam peças, não podemos negar. O presidente está a fazer um trabalho muito bom. Seguimos todos juntos. Devemos reforçar-nos para sermos o mais competitivos possível", explicou.