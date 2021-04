Tomás Esteves em entrevista: "Quero ser uma referência do FC Porto"

A realizar uma boa época no Reading, o lateral quer subir à Premier League e depois voltar ao FC Porto para cumprir um sonho de que não desistiu: ganhar espaço e ajudar a conquistar títulos.

A viver a primeira experiência no estrangeiro, Tomás Esteves sente que está mais maduro. Aos 18 anos, o lateral-direito tem aproveitado a oportunidade para crescer no Reading, equipa do Championship, equivalente à Liga SABSEG, com o objetivo de voltar a casa para se afirmar. Os ingleses não têm opção de compra e o lateral encara isso como um incentivo...

Já sabe se vai fazer a pré-época no FC Porto?

-O que sei é que a minha ligação com o Reading acaba no final desta época e que, depois, volto a Portugal, mas não sei o que vai acontecer. Não me cabe a mim decidir se fico ou não no plantel. A mim, compete-me dar o melhor no Reading, fazer o máximo possível de jogos e realizar boas exibições.