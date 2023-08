Tomás Esteves apresentado em Itália: saiba quanto rende ao FC Porto

Lateral regressa ao Pisa, agora a título definitivo.

O Pisa, clube do segundo escalão italiano, oficializou o regresso de Tomás Esteves, agora a título definitivo. O contrato é válido por três temporadas.

O lateral-direito encontrava-se há uma semana em Itália, depois de o FC Porto ter concordado em vender 70% do seu passe por sensivelmente um milhão de euros, embora a verba ainda possa aumentar mediante a concretização de alguns objetivos. De resto, Tomás Esteves recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de adeus ao emblema azul e branco, que representou durante mais de uma década e pelo qual conquistou dois títulos como sénior - I Liga e Taça de Portugal de 2019/20 - e mais alguns na formação, entre as quais a Youth League de 2018/19. "Muito obrigado ao FC Porto, por tudo aquilo que me proporcionou ao longo destes 13 anos que tive o privilégio de vestir esta camisola! Vivi momentos que não esquecerei mais, e por isso sou e sempre serei grato a este grande clube! Serei mais um adepto a torcer à distância", escreveu Tomás, que aproveitou as férias em Portugal para tratar uma lesão muscular sofrida na última época.

Esteves, 21 anos, realizou 23 jogos pelo Pisa na última época.