Sérgio Oliveira agradece a Pinto da Costa pelo Dragão de Ouro. Leia a mensagem

Sérgio Oliveira, médio e subcapitão do FC Porto

Subcapitão do FC Porto foi distinguido com o galardão de Futebolista do Ano.

Sérgio Oliveira foi um dos premiados na lista de Dragões de Ouro 2021, cuja lista de vencedores foi divulgada na quarta-feira pelo FC Porto.

O médio, que na época passada apontou 20 golos pelos azuis e brancos, recorreu às redes sociais para deixar uma nota de agradecimento a Pinto da Costa, presidente do clube.

"Obrigado, presidente, por esta distinção. É para mim um orgulho, como portista, receber um Dragão de Ouro", escreveu o subcapitão de equipa nas redes sociais.

A entrega dos galardões vai decorrer no dia 21 deste mês.