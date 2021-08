Sérgio Conceição, Zaidu e o saldo do trajeto no FC Porto: "Quer queiramos quer não..."

Treinador do FC Porto em conferência de Imprensa de antevisão para o encontro com o Marítimo (domingo, 18h00), relativo à terceira jornada da Liga Bwin.

Marítimo: "Vai ser um jogo competitivo, difícil, contra uma equipa que tem estado e cimentado a sua posição na I Liga de forma muito confortável, sempre com jogadores interessantes, com um treinador muito apaixonado e que tem feito bons trabalhos nas equipas que tem representado em Portugal. [será um jogo] Dentro dos jogos do campeonato português, com a particularidade de jogar na Madeira, onde temos encontrado um relvado em que não é fácil de se jogar, que teve a nota mais baixa dada pela Liga e que vai ser mais um adversário. Podem acontecer maus jogos em bons relvados, mas grandes jogos em maus relvados duvido mais."

Zaidu foi muito criticado depois do jogo de Famalicão. Falou com ele? "Falei com todos os jogadores. Toda a gente está disponível, temos duas vitórias, fizemos uma boa pré-época, toda a gente está consciente do trabalho diário que tem de fazer para eu depois escolher o melhor onze. Para mim isso é o que é importante, todos os jogadores estarem conscientes da exigência do clube e da minha exigência."

Elogios às equipas portuguesas: "Aproveito para dar os parabéns às equipas portuguesas que tiveram uma prestação muito digna na Europa e desejar toda a sorte do mundo para a segunda mão, a todas elas."

Saldo positivo no FC Porto: "Depois do terceiro ano, alguém me dizia que ainda devia um campeonato ao FC Porto. Todos os campeonatos têm a sua dificuldade, não há campeonatos mais ou menos difíceis. Nos quatro anos em estamos aqui, sob alçada do fair-play financeiro, não é fácil, mas não só o FC Porto, penso que é geral. Se olharem para o que tem sido o trajeto do FC Porto, tem sido sempre acima dos 80 pontos no campeonato, a nossa média de vitórias e sucesso é muitíssimo grande, ao nível dos anos fantásticos do FC Porto. E falo também nas taças, tivemos sempre na final-four da Taça da Liga, ganhámos a Taça de Portugal, estamos sempre até ao final das competições, e mesmo na Liga dos Campeões, ser competitivos da forma que nós fomos, dignifica muito o futebol português. Temos sido o porta-estandarte de Portugal na Europa, quer queiramos quer não. Isso deixa-me muito satisfeito. Deixa-me plenamente satisfeito? Não. Queríamos quatro em quatro, ir à final da Liga dos Campeões também. Nós queremos sempre o máximo, mas esse máximo é muito difícil, principalmente na Europa. Claro que aqui queria ganhar quatro Taças de Portugal, quatro Supertaças e quatro campeonatos. Demos o máximo para que isso acontecesse, mas tivemos rivais à altura, que fizeram bons campeonatos e ganharam. Mas o saldo é positivo, não tenho dúvida. Este campeonato vai ter dificuldade do que digo sempre aos jogadores, principalmente nas competições internas. Muito vai depender de nós, do que somos nos no campeonato. Não ficamos a dever nada às equipas que normalmente lutam pelos mesmos objetivos que nós.