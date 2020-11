Sérgio Conceição e a publicação de Bernardo Silva: "É uma criancice, uma picardia"

Sérgio Conceição fez a antevisão do FC Porto-Manchester City, da quinta jornada da Liga dos Campeões

Publicação de Bernardo Silva no primeiro jogo: "As nossas vitórias são todas saborosas. Obviamente que as vitórias que coincidem com títulos, mais saborosas são. Festejamos títulos e não vitórias. Esta é a minha análise e a minha forma de estar no futebol. Isso é uma criancice, uma picardia, que não me diz rigorosamente nada. As vitórias são todas saborosas se forem importantes para chegar ao fim da caminhada e festejar alguma coisa."

Cancelo, Bernardo e Ruben Dias titulares e ausência de Aguero: "Vai jogar o Gabriel Jesus é mais forte que o Aguero na minha opinião. É o plantel que o Manchester City tem. Não é por aí que o gato vai às folhozes. Não vejo vantagem nenhuma. Se os três jogadores portugueses vão a jogo, aquilo que lhes desejo é que sejam um pouco melhores do que foram ontem. Podem fazer um pouco mais na seleção, que se ganhar fico sempre contente. Agora se jogam amanhã pelo City, não tenho que me meter nisso."