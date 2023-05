Sérgio Conceição: "Continuo a achar que somos e fomos a melhor equipa"

Declarações do treinador do FC Porto, no final do encontro com o Vitória de Guimarães (3-0)

Campeão justo: "Isto da justiça... Não é momento para isso. Em momentos importantes, houve algum demérito nosso e de algumas situações que nos prejudicaram, como algumas arbitragens. Mesmo com algumas lesões que tivemos. Nunca foi desculpa para resultado negativo. Não posso dizer que faltou este e aquele. Continuo a achar que somos a melhor equipa e que fomos a melhor equipa. Não chega."

Contacto com adeptos: "É um misto de emoções. Os adeptos percebem. Sei que são precisas algumas características que vão de encontro aos adeptos. Já quando ganho não festejo muito, imaginem quando perco. Temos um título para ganhar."

Ano positivo: "Foi um ano positivo. Não foi muito positivo, mas foi positivo. Muito positivo é ganhar os quatro. Temos de ir à luta para o próximo."