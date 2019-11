Conceição anuncia apenas duas baixas e há novidades sobre Sérgio Oliveira

De acordo com o treinador do FC Porto, o médio português está disponível para o duelo com o V. Setúbal, a contar para a quarta ronda da Taça de Portugal.

Apenas três derrotas do V. Setúbal: "Nós não sabemos bem o que vamos encontrar, até porque há novo treinador, novas ideias, não estou a dizer que são melhores ou piores, mas há dinâmicas diferentes, esquemas diferentes, temos de focar-nos na nossa equipa e no que devemos fazer, independentemente da estratégia do adversário. Conhecemos os jogadores do V. Setúbal. É um jogo um pouco mais difícil nesse sentido, mas é a eliminar e como queremos muito chegar à final e ganhá-la, é um obstáculo que queremos passar".

Baixas e jogadores disponíveis: "Normalmente, em relação a alguma rotatividade, em termos de jogadores e equipa, respondo da mesma forma que respondi da outra vez. Vamos apresentar aquele que acho que é o onze mais forte, tendo em vista quem trabalhou para preparar este jogo, com mais ou menos tempo de treino, dependendo das seleções. Neste momento, à exceção do Romário [Baró] e do Pepe, os jogadores estão todos disponíveis para ser convocados".

Jogadores de primeira e segunda linha? "Aqui não há jogadores de primeira ou segunda linha. Quanto muito há jogadores da equipa principal e da equipa B. Há um grupo de jogadores de futebol profissional do FC Porto onde se incluem os da equipa B".

Sobreo novo treinador do V. Setúbal, Julio Velazquez: "Nós focamo-nos muito no que temos de fazer, muito trabalho, o foco está naquilo que é a nossa equipa. Tenho que dar a indicação aos meus jogadores do que está na equipa adversária. Vamos olhar para o histórico do treinador. Vi a passagem dele pelo Belenenses e a passagem pela Udinese também. Começou por jogar em 4-2-3-1, jogou alguns jogos em 4-3-3, com um meio-campo com pivô defensivo e dois interiores e acabou a jogar com uma linha de cinco, com três centrais, antes de ir embora. O trabalho de observação é isso mesmo, pôr em cima da mesa alguns dos cenários possíveis. Estamos preparados para isso. É uma pergunta muito inteligente, porque requer alguma perspicácia e algo mais do que aquilo que normalmente se faz em termos de preparação".