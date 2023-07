Pai de Nico González: "FC Porto? A decisão a tomar oxalá seja acertada, seja onde for"

Fran González volta a falar sobre o futuro do médio

Nico González parece estar na iminência de tornar-se jogador do FC Porto. O jogador deverá, segundo o nosso jornal, rumar à Invicta por empréstimo com cláusula de compra que se tornará obrigatória mediante a concretização de determinados objetivos e, em Espanha, garantem que já há acordo entre os dragões e o Barcelona, que deverá continuar a ter uma palavra quanto ao futuro do jogador, tendo, segundo o "Mundo Deportivo", garantido uma opção de recompra pelo médio.

Fran González, pai do jogador, voltou a falar sobre o tema. Em declarações ao programa "Bola Branca", da Rádio Renascença, afirmou que espera que a decisão a tomar pelo filho seja acertada.

"O importante é que o meu filho seja feliz. Ainda é muito jovem, a decisão a tomar oxalá seja acertada, seja onde for. Vocês sabem mais do que eu", disse o pai do médio espanhol de 21 anos.