Veia goleadora de Taremi também na seleção: hat-trick ao serviço do Irão

Iranianos entraram a vencer na Liga das Nações da CAFA, goleando o Afeganistão por 6-1.

Mehdi Taremi levou a veia goleadora para a seleção do Irão, que entrou a todo o gás na Liga das Nações da CAFA - Associação de Futebol da Ásia Central.

O Irão goleou o Afeganistão por 6-1 e o avançado do FC Porto assinou um "hat-trick", com golos ao 21', 28' e 52'. Azmoun abriu o ativo aos 20', Jahanbakhsh marcou aos 45' e Asadi aos 67', com o golo de honra dos afegãos a surgir aos 57', por Noor.

O Irão volta a entrar em ação no dia 16, contra o Quirguistão.