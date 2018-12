João Pedro não desiste do FC Porto e já recusou duas propostas

Lateral-direito mantém-se firme na aposta que fez no FC Porto e, ainda que as oportunidades não tenham sido muitas, declina sair

É com a mesma confiança com que se apresentou em junho aos adeptos que João Pedro encara o futuro no FC Porto. Nem a pouca utilização pela equipa principal nos primeiros meses da época, nem a aposta em Corona para o lado direito da defesa levam o brasileiro a recuar na aposta que fez. De resto, dois clubes da Série A do Brasileirão acenaram-lhe com a possibilidade de jogar com a regularidade que deseja e o ex-Bahia recusou. "O João [Pedro] gosta do clube, da cidade e não quer deixar o FC Porto. O Vasco [da Gama], do Rio de Janeiro, e o Cruzeiro estavam interessados, mas ele vai continuar", garantiu a O JOGO o empresário Adriano Freire, que vê no jogador de 22 anos a determinação em não atirar a toalha ao chão. Pelo menos, para já. "Este é o primeiro ano na Europa e ele ainda está a passar por uma fase de adaptação. O pensamento não mudou. Ele está firme no FC Porto", acrescenta o agente.

Com o regresso da Taça da Liga renasce a esperança de João Pedro em somar minutos na equipa principal. Foi na prova, aliás, que Sérgio Conceição mais oportunidades lhe concedeu até agora (duas). E sempre como titular. Com o Chaves (1-1) ou o Varzim (4-2), contudo, Corona ainda não havia sido experimentado na posição. Agora, o mexicano também surge como alternativa a Maxi, que tem sido poupado para os desafios teoricamente mais difíceis, baralhando as contas do brasileiro para o jogo com o Belenenses.

Lesão pelos "bês" está debelada

Titular em cinco dos últimos seis jogos da equipa B do FC Porto, João Pedro viu uma lesão retirá-lo da receção ao Covilhã aos 37 minutos. O problema, contudo, está completamente debelado. "O João [Pedro] sentiu uma dor e as pessoas decidiram não arriscar. Mas agora já está pronto a jogar", assegura Adriano Freire a O JOGO. O lateral-direito soma onze aparições de azul e branco esta época e oito das quais foram pelos "bês". O único passe para golo que regista, porém, foi alcançado pela equipa principal, frente ao Vila Real, na Taça de Portugal.