Benfica aparece e Fernando tem princípio de acordo com FC Porto

Reuniões decisivas esta sexta-feira. O atacante não deve voltar aos Açores antes de assinar por um dos rivais

Com o negócio com o FC Porto bem encaminhado e a carecer apenas de pequenos acertos, o Santa Clara foi confrontado anteontem à noite com a disponibilidade de o Benfica pagar mais do que os dragões para assegurar o atacante. O rival encarnado dos dragões está disposto a pagar 1,7 M€ quase mais meio milhão do que os 1,25 M€ em que os portistas tabelaram a oferta. A diferença não é, para já, suficiente para afastar o jogador do FC Porto. Mas o ataque benfiquista pode não ficar por aqui e vai estender-se ao jogador, que já tem um princípio de acordo com o FC Porto.

Nesse sentido, e porque Fernando está em Lisboa, Luís Gonçalves viajou para a capital para tentar fechar com o jogador ainda hoje e terminar de vez com um dossiê que o Benfica pode complicar. O interesse das águias não esmoreceu durante o dia e até que tudo fique assinado, o braço de ferro vai-se manter.

Conceição ligou várias vezes ao jogador e este acredita que pode ser mais útil no FC Porto do que no Benfica. Santa Clara quer respeitar o acordo com os dragões. Mas há as questões financeiras...

O Santa Clara é, para já, fiel à chegada em primeiro lugar do FCPorto. O jogador quer os dragões e está muito seduzido com a possibilidade de voltar ao Norte e de jogar num clube em que o treinador o quer realmente. Conceição já lhe ligou em mais do que uma ocasião para que o brasileiro saiba que é uma escolha sua e não hesite na escolha. Mas há a questão financeira. E essa pode mudar a qualquer instante.