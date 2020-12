Francisco J. Marques sobre Pako Ayestarán: "Falta saber se foi só ridículo, ou se está a prestar serviço externo..."

Diretor de comunicação do FC Porto responde às palavras do treinador do Tondela.

Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, respondeu nas redes sociais às críticas de Pako Ayestarán, treinador do Tondela, à postura do banco dos dragões no recente jogo do campeonato (4-3). "Parecia que queriam arbitrar o jogo", atirou o técnico espanhol, numa intervenção que mereceu resposta.

"E aqui estão imagens a demonstrar o banco do FC Porto a arbitrar desde a linha lateral e às vezes até dentro do campo. Falta saber se Pako Ayestarán foi só ridículo, ou se está a prestar serviço externo...", escreveu Francisco J. Marques no Twitter, com um vídeo a acompanhar.