FC Porto reage ao ponto final na carreira de Jackson: "Para sempre um de nós"

Avançado colombiano encerrou a carreira de futebolista aos 34 anos.

O FC Porto recorreu esta segunda-feira às redes sociais para reagir ao anúncio de Jackson Martínez, que optou por colocar um ponto final na carreira profissional devido aos persistentes problemas físicos que sofreu nos últimos anos.

"Para sempre um de nós. O Estádio do Dragão não esquece o seu melhor marcador", escreveram os dragões no Instagram, a acompanhar uma série de fotografias de Jackson ao serviço do clube.

Jackson Martínez é mesmo jogador que mais golos marcou no atual estádio do FC Porto, com um total de 49 golos em 68 partidas.