Empresária de Felipe Anderson fala sobre a situação do brasileiro no FC Porto

A representante de Felipe Anderson garante que o brasileiro não teve qualquer problema com o clube e que só não tem jogado por uma questão de "opção do treinador". Juliana Gomes vai pedir uma reunião com o FC Porto

Felipe Anderson chegou nos últimos dias de mercado ao FC Porto e não se tem conseguido impor. O brasileiro, emprestado pelo West Ham, tem poucos minutos com a camisola dos dragões e a empresária e irmã garante que o jogador está comprometido em conseguir agarrar um lugar e que não teve qualquer problema no clube.

A representante do avançado diz ainda que vai pedir uma reunião com os azuis e brancos para falar sobre a situação do número 28.

"Como o próprio Sérgio Conceição já esclareceu publicamente, Felipe Anderson não recebeu muitas chances de jogar até aqui única e exclusivamente por opção do treinador. Garanto que ele vem trabalhando com todo afinco e que não teve qualquer tipo de problema extra-campo ou pessoal com quem quer que seja. Reforço que Felipe está muito focado e que seguirá lutando por seu espaço com a mesma boa conduta que sempre pautou sua carreira", refere Juliana Gomes numa nota oficial.

"O Felipe foi transferido para Portugal por agentes que já não fazem parte da sua carreira. Somente eu, Juliana Gomes, é que posso falar oficialmente em seu nome. Terei uma reunião com o clube para dar-lhes ciência deste novo panorama e também para tentar entender se podemos fazer algo que ajude o Felipe a realizar o mais rápido possível o que ele veio fazer em Portugal, que é jogar seu futebol e ajudar o FC Porto", garante ainda.

Em entrevista ao Esporte Interativo, Sérgio Conceição já tinha esclarecido que Felipe Anderson, 27 anos, está apenas numa "fase de adaptação" e que ainda "vai ser importante" para os dragões.

"É um início de trajetória. Não preciso de apresentar o Felipe Anderson porque toda a gente conhece a qualidade e o valor dele, é internacional brasileiro, jogou em Itália num campeonato muito difícil onde teve muito sucesso. Em Inglaterra também teve sucesso. Agora está numa fase de adaptação que é absolutamente normal, pois não tivemos tempo para trabalhar, tivemos tempo apenas para jogar. Não se passa absolutamente nada, é apenas questão de opção neste momento, mas contamos com o Felipe Anderson para outros jogos, outros embates, ele vai ser importante", afirmou o treinador em entrevista aquele jornal brasileiro.