Conceição explica silêncio e recorda palavras de Pinto da Costa

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Declarações na antevisão ao jogo com o Inter, da segunda mão dos oitavos de final da Champions, agendado para as 20h00 de terça-feira.

Sérgio Conceição fez esta segunda-feira a antevisão ao jogo com o Inter, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O treinador do FC Porto voltou a marcar presença numa conferência de imprensa após o silêncio das últimas semanas. Convidado a explicar o motivo, apontou o "ruído" no futebol português.

"É o ruído que existe no futebol português. Como o presidente disse e bem, calados, fazemos um grandíssimo discurso", afirmou. "Tem a ver com o ruído do futebol português. De futebol estou sempre disponível para falar", disse mais à frente.