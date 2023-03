Pinto da Costa: "Calado, o Sérgio Conceição faz um bom discurso"

FC Porto e Super Bock renovaram contrato de patrocínio, prolongando uma parceria que existe desde 1994. Pinto da Costa, presidente dos dragões, falou aos jornalistas à margem do evento, esta quinta-feira.

O impacto da renovação de contrato com a Super Bock nas contas: "Tem sempre impacto, qualquer receita nas nossas contas tem impacto. Se não entrar, também não tem. Qualquer contrato que se faça tem impacto nas contas."

Sobre o campeonato e a vantagem do Benfica. Estes episódios de justiça podem condicionar o Benfica e favorecer o FC Porto? "Estou na apresentação e formalização de um ato tão importante. Não estou preocupado com atos de justiça que não me dizem respeito."

Conceição sem falar nas conferências de imprensa: "Sobre a APAF não me pronuncio, porque não me costumo pronunciar sobre coisas ridículas. Calado, o Sérgio faz um bom discurso."

Prémios dos órgãos sociais: "Diz que a massa associativa está preocupada. Nunca vi nem nunca ninguém me falou disso. Ainda na entregas das rosetas todas falaram positivamente e que não ligasse a isso. Sabemos a intenção dessa campanha, sabemos a direção e objetivo que têm. Mas não é de agora, de há muitos anos."