Al Hilal quer contratar Taremi, garantem no Irão

Imprensa iraniana noticia que o clube árabe está interessado no atacante e que já existiriam conversas

"Notícias inacreditáveis sobre estrela iraniana. Mehdi Taremi ao lado de Lionel Messi? O Al Hilal também quer o avançado do FC Porto". Foi desta forma que o portal "Khabar Varzeshi", do Irão, noticiou na terça-feira, ao final da noite, o alegado interesse do clube árabe no atacante, chegando ao ponto de garantir que as duas partes "estão em negociações" e que teria sido "oferecido uma boa verba" aos dragões. O agente do iraniano, explica a mesma fonte, até já teria sido "colocado a par da proposta". No entanto, não menciona os valores envolvidos na suposta operação, que seria impulsionada pela "melhoria nas relações políticas entre a Arábia Saudita e o Irão".

Mehdi está prestes a entrar no último ano de contrato com os dragões, que não fecham a porta a eventual venda... se entretanto não conseguirem estender a ligação. Preferência do atleta seria ficar na Europa.

Não obstante a assertividade com que foi transmitida, a notícia não encontrou eco em Portugal. De acordo com informações recolhidas por O JOGO, o Al Hilal chegou a demonstrar algum interesse em Taremi no passado, mas as conversas nunca avançaram. Para isso muito contribuiu a vontade do atacante em permanecer na Europa na altura, algo que, segundo nos foi possível apurar, se mantinha válido até há bem pouco tempo. Mehdi já foi associado a clubes ingleses no passado, pelo que, a sair um dia do FC Porto, a ambição passa por continuar a jogar as competições europeias, com a Liga das Campeões no topo das preferências.

2024 - É o ano em que termina o contrato de Taremi com o FC Porto, que lhe colocou uma cláusula de rescisão no valor de 60 M€

Certo, porém, é que Taremi está prestes a entrar no último ano de ligação aos azuis e brancos. O clube já manifestou o desejo de lhe renovar o contrato, mas o dossiê não conheceu avanços significativos desde meados de dezembro. Por isso, não está colocada de parte a possibilidade de ser negociado no verão, para evitar uma eventual saída a custo zero em 2024. Argumentos financeiros para convencer ambas as partes não faltam ao Al Hilal. Resta perceber se isso será suficiente para seduzir o jogador mais influente dos dragões nas últimas três temporadas.

Cumpre castigo com o Santa Clara

Taremi completou uma série de cinco cartões amarelos no campeonato na visita à Luz e, por isso, terá de cumprir um jogo de castigo na receção ao Santa Clara, no sábado. O iraniano, que fez o 2-1 no estádio do Benfica, foi admoestado por Artur Soares Dias por ter demorado a sair das quatro linhas quando era substituído por Fábio Cardoso. Sendo assim, abre-se uma vaga no ataque do FC Porto que será preenchida por um dos três avançados que estiveram no banco no jogo grande da última jornada: Evanilson, Toni Martínez e Namaso. O espanhol foi o único utilizado por Sérgio Conceição.