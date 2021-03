Paulo Sérgio: "Desejo sucesso ao Sérgio Conceição e, se possível, que ganhe a Liga dos Campeões"

Treinador do Portimonense comentou confusão e palavras após a expulsão no encontro com o FC Porto.

Durante a antevisão ao jogo de sexta-feira, frente ao Nacional, na Madeira, Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, foi confrontado com as afirmações após a confusão com Sérgio Conceição e a expulsão no jogo com o FC Porto, onde afirmou nunca ter recebido sido expulso durante a carreira.

"Obviamente que me enganei, não sou de mentir, mas após a conferência detetei logo a enorme gafe que tinha cometido. Foi um mero lapso de memória, um lapso imperdoável. O facto de já ter sido expulso anteriormente, não me veio à cabeça, talvez pelo calor do jogo, mas não invalida que tenha sido um lapso imperdoável", começou por dizer, antes de desejar sucesso ao treinador dos dragões e ao FC Porto.

"O caso está arrumado, está no passado. Não tenho orgulho no que se passou, mas agora é seguir em frente. Desejo sucesso ao Sérgio Conceição e se possível que ganhe a Liga dos Campeões. Nada me move contra ele, pelo contrário", concluiu.