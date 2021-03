Paulo Sérgio pede desculpa aos jogadores após expulsão: "Fico-me por aqui"

Treinador do Portimonense comenta a expulsão após a confusão com Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, que também terminou com o cartão vermelho.

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, comentou a expulsão após a confusão com Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, que também terminou com o cartão vermelho, no embate entre os dois clubes, que terminou com o triunfo dos dragões, por 2-1.

"[quero] Pedir desculpa aos meus jogadores, e em geral. É a primeira vez na minha carreira que fui expulso. Isso diz tudo", começou por afirmar.

"Digo aos meus jogadores para não se deixarem levar pela emoção e eu cometi esse erro. As imagens são esclarecedoras, fico-me por aqui", concluiu o técnico da formação algarvia.