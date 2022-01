Sá Pinto reage às declarações de Grimaldo: "É normal que haja alguma frustração"

Treinador do Moreirense não concorda que a equipa que orienta tenha recorrido ao antijogo.

Grimaldo, lateral do Benfica, afirmou que o Moreirense recorreu ao antijogo no empate a um golo na Luz, uma declaração com a qual Sá Pinto não concorda.

"É normal, quando não se consegue ser tão acutilante ou competente contra uma equipa como a nossa, que haja alguma frustração. Antijogo, comigo nunca houve nem vai acontecer", garantiu o técnico da formação de Moreira de Cónegos.

"Não viemos só defender, vínhamos com a estratégia de aproveitar a transição e conseguimos fazê-lo, foi pena termos sofrido aquele golo. Foi pena, pois voltou a dar-lhes ânimo, a equipa desnorteou-se um pouquinho, mas foi um bom resultado para nós. É um bom começo para mim, para a minha equipa técnica, para todos. Vai ser até ao final uma grande luta e qualquer ponto que ganhemos será saboroso", completou.