Grimaldo: "Não querendo faltar ao respeito, temos de ganhar contra estas equipas"

Grimaldo, lateral do Benfica

Declarações de Grimaldo, lateral do Benfica, após o empate a um golo frente ao Moreirense.

O empate: "Não podemos perder pontos. Contra estas equipas, não querendo faltar ao respeito, mas somos o Benfica, temos de ganhar, estamos obrigados a ganhar. Eles não quiseram jogar futebol, estiveram sempre atrás. Dos 90 minutos, não sei quanto tempo jogámos. Praticamente, a partir do minuto 10 começaram a perder tempo. É muito duro. Viemos com a motivação para ganhar, mas acabámos por jogar contra uma equipa que não o queria fazer. Em 90 minutos, jogámos 40 ou 50. Estiveram sempre no chão."

Chances falhadas: "Não sentimos que fizemos o suficiente porque não ganhámos. No final, o que conta é o resultado. Criámos muitas ocasiões, ao contrário deles, que não fizeram praticamente nada. Inclusivamente o golo deles foi um lance de azar nosso. Temos que pensar em nós. Sabemos que estamos longe do líder, mas temos de pensar jogo a jogo. Tentar ganhar todos os jogos até ao final. Até morrer, porque este clube assim o pede."

Futuro: "O Benfica está sempre unido. Estes resultados são difíceis, a equipa está triste, vai ser uma semana dura Sabemos que somos melhores e que devíamos levar os três pontos. Há que mudar a dinâmica, mudar o caminho. Creio que pouco a pouco vamos conseguir."