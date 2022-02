Clube emitiu um comunicado após o polémico episódio no encontro com o Tondela.

O Famalicão emitiu um comunicado colocando-se ao lado de Gustavo Assunção, que diz ter sido "chamado de macaco" por Rafael Barbosa, na reta final do jogo com o Tondela, que o "Fama" venceu por 2-1. "Num mundo atualmente dividido, é nossa obrigação moral estabelecer um precedente para as gerações futuras sobre o que é certo e errado. Isto vai além de um jogo ou da competição. Isto é sobre a humanidade.

O Futebol Clube de Famalicão mostra-se, como tal, totalmente solidário com o jogador Gustavo Assunção e vinca total empenho no combate ao racismo e a todo o tipo de crimes de ódio", lê-se.

O trinco dirigiu-se ao árbitro protestando, depois de uma troca de palavras com Rafael Barbosa, ameaçou sair do campo e só não saiu quando, em lágrimas, foi confortado por Rui Pedro Silva. O árbitro Hélder Malheiro não tomou nenhuma ação disciplinar e só o relatório poderá dizer se o juiz registou algum episódio racista.

Eis o comunicado do Famalicão:

"Considerando o ocorrido no jogo de hoje, vêm pelo presente o Futebol Clube Famalicão - Futebol SAD e a Quantum Pacific Group condenar e repudiar veementemente quaisquer atos de racismo, devendo este tipo de situações serem completamente erradicadas do futebol e da sociedade.

O testemunho do nosso jogador Gustavo Assunção é claro e denuncia ter sido 'chamado de macaco' pelo médio do Clube Desportivo Tondela durante a partida da 24.ª jornada da Liga Portugal Bwin.

Consideramos este episódio configurador de um crime e completamente intolerável, esperando que as autoridades competentes do futebol profissional continuem a sua missão de combate a este tipo de situações tendo sempre presente o caso reportado.

Num mundo atualmente dividido, é nossa obrigação moral estabelecer um precedente para as gerações futuras sobre o que é certo e errado. Isto vai além de um jogo ou da competição. Isto é sobre a humanidade.

O Futebol Clube de Famalicão mostra-se, como tal, totalmente solidário com o jogador Gustavo Assunção e vinca total empenho no combate ao racismo e a todo o tipo de crimes de ódio".

