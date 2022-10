Málaga prepara dossiê com "todos os meios de prova" para levar o Braga à justiça desportiva

Clube andaluz reclama verba pelo facto de os minhotos não terem vendido Ricardo Horta ao Benfica

O administrador judicial do Málaga, José María Muñoz, anunciou que o clube andaluz está a preparar um dossiê para apresentar na justiça desportiva (poderá ser na FIFA ou no TAS), com provas, para exigir uma indemnização ao Braga pela não venda de Ricardo Horta ao Benfica.

"Não é um procedimento habitual. Temos de ir com todos os meios de prova, há que fazer bem as coisas dentro dos prazos. Vamos contra o Braga sem qualquer dúvida", atirou Muñoz, numa conferência para debater o estado de saúde financeira e desportiva do Málaga.

Recorde-se que os andaluzes reclamam uma verba indemnizatória ao Braga pelo facto de não ter vendido Ricardo Horta ao Benfica, alegando que existia essa obrigação por parte do clube minhoto. O Málaga tem uma percentagem a receber em caso de venda de Horta.