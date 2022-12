Málaga já tem a oferta do Benfica por Horta e vai denunciar o Braga à FIFA

Clube espanhol já tem a documentação necessária para enviar ao organismo que rege o futebol mundial.

O Málaga já tem em sua posse a oferta formal do Benfica ao Braga por Ricardo Horta, mais concretamente duas [propostas], no mercado de transferências de verão. Com esta documentação, o clube espanhol reclamará à FIFA o que entende que lhe pertence, seguindo o contrato assinado com o jogador, avançam esta quarta-feira o "Deportes Cope Málaga" e o jornal "Marca".

O emblema espanhol "agarrou-se" ao contrato assinado e defendeu sempre que tinha direito a 33 por cento da transferência do internacional português, desde que a proposta excedesse os cinco milhões de euros. O Braga negou qualquer tentativa, mas, de acordo com o "Deportes Cope Málaga" e o jornal "Marca", o Málaga tem em sua posse a oferta formal, de cerca de 17 milhões de euros, que o Benfica terá enviado ao clube presidido por António Salvador.

De recordar que Horta acabou por manter-se no emblema minhoto após várias tentativas das "águias". Na sexta-feira, Braga e Benfica defrontam-se, a partir das 21h15, em jogo da 14.ª jornada da Liga portuguesa.