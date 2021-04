António Salvador: o motivo da recandidatura e jogo com o Sporting "como outro qualquer"

Presidente do Braga em declarações à SIC Notícias.

Recandidatura: "Fez em fevereiro 18 anos que cá cheguei. É uma honra para mim defender este clube. [quero] Continuar o trabalho que temos vindo a fazer, em crescendo, com transparência, rigor, sustentabilidade em todas as áreas. É isso que me leva a recandidatar. Para continuar este trabalho que entendo que ainda não está concluído, ainda para mais nesta altura, de pandemia, o clube precisa de continuação, sustentabilidade rigorosa para ultrapassar este momento."

Rivalidade particular com o Sporting? "A rivalidade é com todos os clubes, o Braga ao longo desta ultima década habituou-nos - e é o caminho que percorremos todos os dias -, a encurtar distâncias para os outros, para cima, e o Sporting é um deles, como Benfica e FC Porto.

Jogo com Sporting no domingo, mais pressão? "Domingo é mais um jogo como outro qualquer. O Braga vai entrar para vencer, como em todos os campos que entra, com ambição de vencer qualquer jogo. É completamente igual, não altera nada a ambição, neste momento, no futuro ou para atrás. A ambição é a mesma. Importante é focar jogo a jogo para chegar ao fim da época e chegar o mais acima possível."

Lutar por lugar europeu: "Temos feito isso, no ano passado ficámos no pódio, estamos todos muito próximos, o nosso caminho é um caminho árduo, duro, contra grandes equipas. O campeonato está muito equilibrado, muito difícil. Vamos lutar jogo a jogo.

Diferença de orçamentos e aproximação aos grandes: "É um problema que vivemos em Portugal, infelizmente. É uma das lutas que temos de trabalhar, encurtar distâncias, especialmente em questões orçamentais, para os grandes. A diferença é muito grande para esses clubes [três grandes]. Agora com a centralização dos direitos televisivos, há que encurtar distâncias para que haja campeonato, não só para o Braga, mas para todas as equipas. Mais equidade em termos financeiros para que clubes possam lutar com as mesmas armas."

Interesse em Tiago Esgaio: "Não vou anunciar nem comentar nada. o Braga está, como é natural, a preparar a próxima época e todas os bons jogadores, nas posições que necessitem de ser reforçadas, estaremos atentos a eles. A grande base da equipa está construída, vai passar para a próxima época e portanto não estamos preocupados com isso."