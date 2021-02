Vieira recorda pedido para adiar jogo com o Nacional: "Se tivesse emprestado o Diogo Gonçalves, já adiavam"

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, deu uma entrevista à BTV no dia em que os encarnados comemoram o 117.º aniversário.

A 24 de janeiro deste ano, num momento em que lidava com um surto de covid-19 no plantel, o Benfica comunicou que tentou adiar o jogo do dia seguinte com o Nacional, mas, segundo as águias, os madeirenses não se mostraram disponíveis para aceder ao pedido.

Neste domingo, Luís Filipe Vieira recordou esse episódio ao falar da forma como a covid-19 afetou o trabalho da equipa. "Revoltante foi a posição do Nacional por não querer adiar o jogo. Se tivesse emprestado o Diogo Gonçalves, já adiavam", atirou o presidente, referindo que o Nacional quis o lateral direito por empréstimo.

"Nada no Benfica em janeiro foi normal. Apesar disso, não faltou profissionalismo, ninguém abandonou o barco. Agora já temos jogadores que correm 10/12 quilómetros por jogo. O Weigl correu 13. Eu ainda não consigo subir as escadas no Seixal sem parar", assertou ainda a respeito do surto.